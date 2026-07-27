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21:24, 27 июля 2026 (обновлено: 21:32, 27 июля 2026)Мир

Трамп заявил о разногласиях с премьер-министром одной страны

Трамп: Есть небольшие разногласия с Нетаньяху насчет военной операции против Ирана
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил о том, что у него есть некоторые разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по теме военной операции против Ирана. Его слова передает РИА Новости.

«У нас есть небольшие разногласия, но в целом (позиции — прим. «Ленты.ру») довольно близки», — отметил американский лидер на вопрос журналистов.

Трамп также подчеркнул, что удары по Ирану якобы были прекращены 24 июля по просьбе Тегерана, который предложил вновь начать мирные переговоры.

Ранее же сообщалось, что отношения между Трампом и Нетаньяху стали более напряженными на фоне конфликта с Ираном. Американский президент якобы неоднократно говорил о разочаровании в израильском премьере и нежелании с ним встречаться.

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