Во Франции крупнейший за полвека пожар станет причиной гроз

Во Франции крупнейший за полвека лесной пожар может вызвать грозы

Бушующий во Франции лесной пожар оказался настолько велик, что способен формировать погоду. Об этом пишет Daily Mail.

Масштабные ландшафтные пожары образовали редкое атмосферное явление — пирокумулонимбусы. Эти гигантские огненные облака могут создавать собственные ветры и провоцируют новые очаги возгорания, генерируя разряды так называемых «сухих молний». Дождь такие облака не проливают, поэтому молнии бьют в сухую траву, приводя к возгораниям.

Огромный природный пожар разразился на юго-западе Франции в конце июля и стал крупнейшим за полвека. По последним данным, площадь возгорания составляет 115 тысяч гектаров. В пострадавшем от пламени департаменте Жиронда число эвакуированных превысило 220 тысяч человек. Огонь подошел вплотную к оборонным и научным объектам на западе Бордо, где производят топливо для баллистических ракет M51 и ракетные двигатели.