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21:46, 27 июля 2026 (обновлено: 21:49, 27 июля 2026)Экономика

Во Франции крупнейший за полвека пожар станет причиной гроз

Во Франции крупнейший за полвека лесной пожар может вызвать грозы
Виктория Клабукова
СюжетЛесные пожары:

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Бушующий во Франции лесной пожар оказался настолько велик, что способен формировать погоду. Об этом пишет Daily Mail.

Масштабные ландшафтные пожары образовали редкое атмосферное явление — пирокумулонимбусы. Эти гигантские огненные облака могут создавать собственные ветры и провоцируют новые очаги возгорания, генерируя разряды так называемых «сухих молний». Дождь такие облака не проливают, поэтому молнии бьют в сухую траву, приводя к возгораниям.

Огромный природный пожар разразился на юго-западе Франции в конце июля и стал крупнейшим за полвека. По последним данным, площадь возгорания составляет 115 тысяч гектаров. В пострадавшем от пламени департаменте Жиронда число эвакуированных превысило 220 тысяч человек. Огонь подошел вплотную к оборонным и научным объектам на западе Бордо, где производят топливо для баллистических ракет M51 и ракетные двигатели.

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