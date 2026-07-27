В европейской стране лесной пожар поставил под угрозу военное производство

Во Франции сильнейший за полвека лесной пожар грозит военным заводам

Лесной пожар, ставший для Франции крупнейшим за последние полвека, подошел вплотную к военным производствам. Об угрозе для оборонных заводов пишет Le Parisien.

Под угрозой оказались оборонные и научные объекты на западе региона Бордо. Четыре завода, в частности, принадлежат компании ArianeGroup, одно из предприятий производит топливо для баллистических ракет M51. Кроме того, пожар представляет опасность для заводов фирм Dassault, Safran и Thales. Как уточняется, Министерство вооруженных сил Франции распорядилось о выделении средств для защиты этих производств.

Крупный природный пожар разразился на юго-западе Франции в конце июля. По последним данным, площадь возгорания составляет 115 тысяч гектаров. В пострадавшем от пламени департаменте Жиронда число эвакуированных превысило 220 тысяч человек.

Весной сильнейшие ландшафтные пожары разбушевались в Канаде. В нескольких провинциях был введен режим ЧС. Дым окутал даже Нью-Йорк, находящийся в 400 километрах от границы с Канадой, из-за чего загрязнение воздуха в мегаполисе достигло нездорового уровня. Затянутую смогом Статую Свободы запечатлели на кадрах местные жители.