Статую Свободы затянуло дымом

Статую Свободы в Нью-Йорке затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде

Статую Свободы в Нью-Йорке затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде. Видео публикует Fox News на YouTube.

На кадрах запечатлено почти полное отсутствие видимости статуи с близлежащего берега реки Гудзон. При этом местоположение монумента находится в 400 километрах от границы с Канадой.

Телеканал отмечает, что смог от пожаров затянул практически все крупные города северо-востока страны.

17 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров. По его словам, власти Канады содержат свои леса в плохом состоянии, из-за чего в США проникает «отвратительный, грязный и вредный воздух, качество которого представляет опасность».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) оценила возможность срыва финала ЧМ-2026 по футболу, который пройдет в Нью-Йорке 19 июля. Как сообщается, в Белом доме прошли консультации по поводу ситуации с природными пожарами.