Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за «отвратительного воздуха»

Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров. Соответствующий пост он оставил в Truth Social.

По его словам, власти Канады содержат свои леса в плохом состоянии, из-за чего в США проникает «отвратительный, грязный и вредный воздух, качество которого представляет опасность». Он пообещал обсудить этот вопрос с канадским премьер-министром Марком Карни.

«Это осознанная халатность, которая происходит из года в год и обходится США в миллиарды долларов, расходы, связанные с этим загрязнением, должны быть прибавлены к пошлинам, которые Канада платит в данный момент», — пригрозил он.

Ранее Трамп поручил американскому торговому представительству установить пошлины в размере 25 процентов на большую часть импортных товаров из Бразилии. Причиной стало недобросовестное поведение президента страны Лулы да Силвы и его правительства при переговорах с США.