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09:28, 16 июля 2026Экономика

США установили пошлины для торгового партнера России

Рубио: Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Бразилии
Вячеслав Агапов

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил американскому торговому представительству установить пошлины в размере 25 процентов на большую часть импортных товаров из Бразилии. О решении ужесточить торговлю с партнером России по БРИКС заявил госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует РИА Новости.

По словам Рубио, причина, по которой США установили торговые тарифы, — якобы недобросовестное поведение президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его правительства при переговорах с США.

Госсекретарь также назвал экономическую политику Бразилии плохой как для собственного народа, так и для американцев. Да Силва поставил самого себя превыше сделки ради благополучия бразильского народа, и пошлины — расплата за это, подчеркнул Рубио.

В Белом доме обсуждали пошлины против Бразилии еще в июне. Тогда спорными моментами в торговле со страной БРИКС стали вопросы цифровой торговли и электронных платежей, защиты интеллектуальной собственности, доступа к рынку этанола и так далее. В Вашингтоне считают, что данная страна БРИКС делает необоснованные шаги и создает препятствия для американской торговли.

В конце ноября 2025 года президент США Дональд Трамп отменил пошлины на некоторые товары из Бразилии. Тогда из-под действия 40-процентных тарифов были выведены кофе, говядина и фрукты. На такие шаги Белый дом пошел после того, как введение пошлин на бразильские товары подняло стоимость кофе в США на 40 процентов. Рейтинги Трампа тогда же устремились вниз.

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