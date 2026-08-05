Раскрыта цена самой дорогой квартиры в Москве

Kalinka: Самую дорогую вторичную квартиру в Москве продали за 1,049 миллиарда рублей

В первой половине 2026 года самую дорогую квартиру на вторичном рынке жилья Москвы продали за 1,049 миллиарда рублей. Цену высокобюджетной сделки раскрыли в пресс-службе экосистемы Kalinka, пишет РИА Новости.

Речь идет о недвижимости площадью 209 квадратных метров в 1-м Тружениковом переулке в центральном районе Хамовники. Цена «квадрата» в такой квартире превысила пять миллионов рублей. «Высокая стоимость лота обусловлена статусом проекта и престижностью локации. Лот продан в клубном доме класса делюкс в привилегированном районе», — уточнили в компании.

Второе место среди самых дорогих квартир занял лот площадью 238 «квадратов» в доме в Большом Саввинском переулке (находится в том же районе). Цена такого жилья достигала 480 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров квартира площадью 226 «квадратов» на Большой Полянке в районе Якиманка — она стоила 422 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что самую дорогую квартиру в небоскребах Москвы продают за 1,7 миллиарда рублей. Она расположена в новостройке «Капитал Тауэрс». Дом находится по адресу Краснопресненская набережная, 14А, корпус 3.