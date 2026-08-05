Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 5 августа 2026 (обновлено: 15:20, 5 августа 2026)Экономика

Раскрыта цена самой дорогой квартиры в Москве

Kalinka: Самую дорогую вторичную квартиру в Москве продали за 1,049 миллиарда рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В первой половине 2026 года самую дорогую квартиру на вторичном рынке жилья Москвы продали за 1,049 миллиарда рублей. Цену высокобюджетной сделки раскрыли в пресс-службе экосистемы Kalinka, пишет РИА Новости.

Речь идет о недвижимости площадью 209 квадратных метров в 1-м Тружениковом переулке в центральном районе Хамовники. Цена «квадрата» в такой квартире превысила пять миллионов рублей. «Высокая стоимость лота обусловлена статусом проекта и престижностью локации. Лот продан в клубном доме класса делюкс в привилегированном районе», — уточнили в компании.

Второе место среди самых дорогих квартир занял лот площадью 238 «квадратов» в доме в Большом Саввинском переулке (находится в том же районе). Цена такого жилья достигала 480 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров квартира площадью 226 «квадратов» на Большой Полянке в районе Якиманка — она стоила 422 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что самую дорогую квартиру в небоскребах Москвы продают за 1,7 миллиарда рублей. Она расположена в новостройке «Капитал Тауэрс». Дом находится по адресу Краснопресненская набережная, 14А, корпус 3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России взорвали машину производителя дрона «Упырь». Его разработкой интересовался Путин
    Названо необратимо повреждающее мозг за несколько часов заболевание
    Макрон прокомментировал ночные удары России по Киеву
    Вернувшийся в Россию мужчина в женском обличье оспорил свой пол
    В России предупредили о последствиях для Сирии после сокращения закупок нефти
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    На Западе признали поражение плана против России после ночных ударов по Киеву
    В России начались продажи новейшего кроссовера Esteo
    Названа готовая вместе с Россией «вписаться в конфликт по полной» против Украины страна
    Тайник времен СССР неожиданно вскрыли на заводе в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok