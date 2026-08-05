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16:12, 5 августа 2026 (обновлено: 16:34, 5 августа 2026)Россия

Производитель дронов объяснил подрыв машины главы российского оборонного предприятия

«Овод»: Враг атакует разработчиков российских дронов, так как проигрывает на поле боя
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Атаки на разработчиков российских беспилотных систем связаны с тем, что Вооруженные силы Украины проигрывают на поле боя. Это следует из сообщения инженерно-производственного центра «Овод» в Telegram.

Ранее в поселке Большой Исток Сысертского округа Свердловской области взорвалась машина Владимира Ткачука — гендиректора оборонного предприятия «Уралдронзавод», где разрабатываются беспилотники «Упырь». В результате мужчина получил серьезные травмы, но остался в живых. Его водителя и по совместительству охранника не спасли. Предварительно причиной происшествия стала детонация взрывного устройства, заложенного в автомобиль.

В компании «Овод», ответственной за создание одноименных дронов, подчеркнули, что знают Ткачука лично, и отметили высокую эффективность «Упырей» на передовой. «Враг атакует ведущих разработчиков российских дронов. Поскольку выиграть у нас на полях сражений он не может, то прибегает к диверсиям и терроризму», — считают в инженерно-производственном центре.

29 июля в Туле на жизнь основателя компании «Овод» Андрея Черезова также была совершена попытка покушения. На мужчину напали в подъезде дома, когда он открывал дверь в квартиру. Киллер произвел не менее трех выстрелов, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. 1 августа сообщалось, что его состояние стабилизировали. Тогда компания «Овод» также заподозрила причастность Украины к преступлению.

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