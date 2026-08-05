Зеленский: США сократили поставки ракет для Patriot, чтобы сделать Киев более сговорчивым

США сократили поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, чтобы сделать Киев более сговорчивым. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого», — отметил он во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

5 августа стало известно, что во время встречи в Белом доме 28 июля президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают переговоры с Киевом по предоставлению лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot даже после того, как Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения.