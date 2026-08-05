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18:11, 5 августа 2026 (обновлено: 18:42, 5 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский назвал причины решения Трампа по поставкам Patriot для Украины

Зеленский: США сократили поставки ракет для Patriot, чтобы сделать Киев более сговорчивым
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США сократили поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, чтобы сделать Киев более сговорчивым. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого», — отметил он во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

5 августа стало известно, что во время встречи в Белом доме 28 июля президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают переговоры с Киевом по предоставлению лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot даже после того, как Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения.

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