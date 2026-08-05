Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 5 августа 2026Мир

Трамп ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

FT: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет для систем ПВО Patriot
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским отказал ему в поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ходом переговоров, на встрече в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отклонил просьбу Зеленского о предоставлении сотен дополнительных ракет-перехватчиков Patriot», — говорится в публикации.

По информации собеседников издания, Трамп сослался на нехватку этих ракет на американских складах и заявил, что они необходимы для защиты объектов США на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в условиях конфликта с Ираном.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают переговоры с Киевом по предоставлению лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot даже после того, как Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин сменил командующего одной из группировок в зоне СВО
    МКС сведут с орбиты корабли России и США
    Путин назначил главу войск беспилотных систем ВС России
    Путин сменил еще одного руководителя группировки войск в зоне СВО
    Иностранцы зверски расправились со знакомым в российском городе из-за 30 тысяч рублей
    Путин объявил о решении объединить все службы тыла «в одних руках»
    Банк России увеличит закупки валюты
    Бывший генпрокурор России выступил за возвращение смертной казни
    Раскрыта жуткая цепочка событий в ситуации с поджегшей себя московской пенсионеркой
    Появились новые подробности о жертвах удара ВСУ по Геленджику
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok