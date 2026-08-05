Трамп ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

FT: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет для систем ПВО Patriot

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским отказал ему в поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ходом переговоров, на встрече в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отклонил просьбу Зеленского о предоставлении сотен дополнительных ракет-перехватчиков Patriot», — говорится в публикации.

По информации собеседников издания, Трамп сослался на нехватку этих ракет на американских складах и заявил, что они необходимы для защиты объектов США на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в условиях конфликта с Ираном.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают переговоры с Киевом по предоставлению лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot даже после того, как Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения.