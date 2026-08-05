Раскрыта сумма сделки по продаже квартиры поджегшей себя москвички

Москвичка, поджегшая себя при выселении, продала квартиру за 9 миллионов рублей

Москвичка, поджегшая себя при выселении, продала квартиру за 9 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, во столько новой покупательнице обошлась двухкомнатная квартира площадью 40 квадратов.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы женщина, которую хотели выселить по «схеме Долиной», подожгла себя при судебных приставах. Огонь перекинулся на квартиру, начался пожар. Его смогли ликвидировать на площади около десяти квадратных метров. Пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения, а также сама женщина.

