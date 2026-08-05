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Силовые структуры
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13:34, 5 августа 2026Силовые структуры

Раскрыта сумма сделки по продаже квартиры поджегшей себя москвички

Москвичка, поджегшая себя при выселении, продала квартиру за 9 миллионов рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Москвичка, поджегшая себя при выселении, продала квартиру за 9 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, во столько новой покупательнице обошлась двухкомнатная квартира площадью 40 квадратов.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы женщина, которую хотели выселить по «схеме Долиной», подожгла себя при судебных приставах. Огонь перекинулся на квартиру, начался пожар. Его смогли ликвидировать на площади около десяти квадратных метров. Пострадали судебный пристав и сотрудник службы исполнения, а также сама женщина.

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