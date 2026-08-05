В России назвали единственный способ защититься от атак дронов ВСУ

Депутат Журавлев призвал уничтожать всю украинскую индустрию БПЛА

Единственный способ защититься от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это уничтожение всей украинской индустрии БПЛА, включая заводы в Европе, которые производят комплектующие, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Если так пойдет и дальше, дронов будет не сто в день, а тысяча или даже десятки тысяч, и ущерб, который они наносят России, в той же пропорции увеличится. Никакая ПВО с таким напором в жизни не справится, и единственный способ защититься — полное и окончательное уничтожение всей украинской индустрии БПЛА. Склады и места сборки, по которым стали активно бить российскими ракетами в последнее время — это, конечно, хорошо, но следует ликвидировать и цеха, где происходит изначальное производство комплектующих. Это прежде всего европейские заводы, координаты которых нашей разведке хорошо известны», — сказал Журавлев.

Депутат подчеркнул, что руководство европейских заводов осознавало риски. Он назвал эти объекты законными военными целями.

«Уверен, что, ввязываясь в эти схемы, их руководство прекрасно осознавало риски, которым подвергает собственные коллективы. Они — законная военная цель, иначе нам этот все время увеличивающийся рой дронов не победить», — добавил Журавлев.

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Ранее стало известно, что в ночь на 5 августа системы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 475 беспилотников. Атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана и Краснодарского края.