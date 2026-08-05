Катя Кищук пожаловалась на РПП после скандала с возлюбленным

Певица Катя Кищук рассказала о проблемах с РПП после скандала с рэпером 9mice

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук пожаловалась на расстройство пищевого поведения (РПП) после скандала с возлюбленным, популярным рэпером 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев). Переживаниями она поделилась в своем Telegram-канале.

«Еда уничтожает меня, я до сих пор не выстроила с ней правильные отношения, и это невыносимо грустно», — рассказала певица.

Кроме того, Кищук призналась, что, помимо РПП, столкнулась с одиночеством и стала испытывать проблемы с доверием. «Я начала бояться людей, любой открытости, пытаюсь закрываться и никому не доверять. Потом чувствую себя в этом плохо. Мне постоянно холодно, а в тепле спать просто невыносимо», — заключила знаменитость.

В июне дочь Урганта Эрика Куталия рассказала, что рэпер 9mice, который встречался с ней до отношений с Кищук, распускает про нее негативные слухи и травит ее в соцсетях. Девушка также уличила артиста во лжи: по ее словам, они жили вместе, обсуждали семью и детей, а после того, как девушка приняла решение о расставании, музыкант в публичном поле называл себя инициатором разрыва.