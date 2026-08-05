В России резко подскочили онлайн-продажи машин

Smart Ranking: Онлайн-продажи машин в России выросли в 4,5 раза

В 2025 году россияне приобрели онлайн более 10,9 тысячи новых легковых машин, что на 350 процентов (в 4,5 раза) превышает результат годичной давности. Об этом стало известно из исследования агентства Smart Ranking, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что эксперты анализировали исключительно онлайн-сделки, когда выбор, оформление документов и оплата проходили без визита в дилерский центр. В статистику попали исключительно новые машины, купленные физлицами.

Подчеркивается, что даже при столь внушительном росте от года к году, канал пока остается скромным по масштабам — на него пришлось меньше одного процента всех реализованных в стране новых машин. Тем не менее эксперты прогнозируют, что в 2026 году доля таких продаж увеличиться до полутора процентов.

Основу интернет-реализации составляет массовый сегмент. Среди марок доминируют автомобили Lada: по итогам 2025 года на одной из крупных платформ доля продукции «АвтоВАЗа» достигла 49 процентов от всех онлайн-сделок. На второй позиции закрепились китайские бренды, прежде всего Haval, Chery, Geely и Omoda.

Эксперт Олег Кузнецов считает, что онлайн-продажи премиальных машин организовать сложнее. Такие автомобили чаще собираются под индивидуальный заказ, имеют множество дополнительных опций, а маркетплейсы или банки еще не научились наглядно демонстрировать в цифровом пространстве разницу между комплектациями и сопровождающими продуктами.

Основные онлайн-покупки машин совершают жители мегаполисов и экономически развитых регионов. Больше всего сделок приходится на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Поволжье, Татарстан, Свердловскую область и Ростов-на-Дону.

Ценовой диапазон приобретенных онлайн автомобилей составил от 1,6 до 3,2 миллиона рублей. Средний чек аналитики оценили в 2,3 миллиона рублей — столько же в среднем тратят покупатели новых машин офлайн.

Среднестатистический онлайн-покупатель — это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, проживающий в крупном городе, приобретающий не первый автомобиль и активно пользующийся цифровыми сервисами. Аналитики указали, что самому возрастному покупателю на момент онлайн-приобретения машины было 75 лет.

Ранее стало известно, что российская марка Esteo объявила цену и старт продаж большого гибридного кроссовера Exlantix ET8. Стоимость новинки составляет 7,49 миллиона рублей.