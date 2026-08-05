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19:31, 5 августа 2026 (обновлено: 19:36, 5 августа 2026)Моя страна

В Екатеринбургском зоопарке Рон и Гермиона стали родителями

У пары бразильских игрунок Жоффруа в зоопарке Екатеринбурга родились двое детенышей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Екатеринбургском зоопарке у пары бразильских игрунок Жоффруа родились двое детенышей. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Рон и Гермиона, чьи клички позаимствованы у героев «Гарри Поттера», стали родителями еще в начале мая, но только сейчас малыши слезли с их спин и стали самостоятельнее. Мальчик, как отмечают сотрудники, «наглый и шебутной» — он носится по веткам и не слушается ни маму, ни папу. Девочка, напротив, скромная и немного пугливая, предпочитает держаться поближе к матери.

Различить малышей можно по окрасу: самец светлее самки. Оба детеныша уже переходят с молока на взрослый рацион — их меню включает фрукты, насекомых, творог и субпродукты, но самым любимым лакомством оказалась саранча. За воспитание отвечают оба родителя.

Игрунки Жоффруа, эндемики бразильских лесов, относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения, поэтому каждое пополнение в зоопарках — важное событие для сохранения популяции. Взрослую окраску с характерными пучками шерсти вокруг ушей малыши начнут приобретать примерно в пять месяцев, а уже с двухнедельного возраста у них отрастают эти кисточки. В природе игрунки живут семейными группами, где только доминирующая пара приносит потомство, а другие члены группы помогают ухаживать за детенышами.

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