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20:42, 17 июля 2026Моя страна

Выдры из Екатеринбурга предсказали победителя чемпионата мира по футболу

Выдры из Екатеринбурга предрекли Испании победу в финале чемпионата мира по футболу 2026
Алина Черненко

Азиатские бескоготные выдры из Екатеринбургского зоопарка предсказали победителя чемпионата мира по футболу 2026 — они предрекли победу Испании. Об этом сообщает Ura.ru.

Чтобы определить финалиста ЧМ-2026, в вольере Василька, Лилии и Маргариты установили кормушки с куриными сердечками, над которыми разместили флаги стран-финалистов: Испании и Аргентины. Быстрее всего животные опустошили кормушку сборной европейской страны.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США). Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей отказался от посещения матча в США из-за суеверия.

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