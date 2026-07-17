Президент Аргентины отказался от посещения финала чемпионата мира из-за суеверия

Президент Аргентины Милей отказался от посещения финала чемпионата мира из-за суеверия

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от посещения финала чемпионата мира по футболу 2026 года в США из-за суеверия. Об этом сообщает Telecinko.

Президент заявил, что не хочет менять ритуал. Он собирается посмотреть матч в своей резиденции в Оливосе, где он следил за встречами сборной Аргентины.

Финал чемпионата мира посетят премьер-министр Испании Педро Санчес вместе с королем Филиппом VI, королевой Летицией, принцессой Леонор и инфантой Софией. Также на игре ожидается президент США Дональд Трамп, который намерен вручить кубок победителю, и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США). Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале Аргентина со счетом 2:1 победила Англию, а испанцы всухую победили Францию (2:0).