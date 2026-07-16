Сборная Аргентины вырвала победу у Англии и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Аргентины победила Англию со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Англии и вышла в финал чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия, США) и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 55-й минуте забил полузащитник англичан Энтони Гордон. На 85-й минуте счет сравнял полузащитник Энцо Фернандес. На второй добавленной ко второму тайму вырвал победу для Аргентины нападающий Лаутаро Мартинес.

В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании, которая оказалась сильнее французов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.

Матч пройдет 19 июля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

