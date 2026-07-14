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23:59, 14 июля 2026Спорт

Сборная Испании обыграла Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026

Сборная Испании всухую обыграла Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Сборная Испании по футболу обыграла Францию в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев. На 22-й минуте пенальти реализовал форвард сборной Испании Микель Оярсабаль. В начале второго тайма преимущество испанской команды удвоил Педро Порро. В оставшееся время зрители не увидели забитых мячей.

Сборная Испании стала первым финалистом нынешнего мундиаля. Сборная Франции сыграет в матче за третье место.

Испанцы узнают соперника по финалу 15 июля. В этот день во втором полуфинале сыграют сборные Аргентины и Англии. Решающий матч состоится 19 июля в 22:00 по Москве, матч за третье место запланирован на 00:00 того же дня.

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