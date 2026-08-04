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15:04, 4 августа 2026 (обновлено: 15:06, 4 августа 2026)Экономика

Россиян предупредили о последствиях купания в фонтанах

«Гормост-Фонтаны»: Купание в фонтанах опасно для здоровья
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Купаться в фонтанах опасно для здоровья. О последствиях такой летней забавы агентству РИА Новости напомнил начальник участка «Гормост-Фонтаны» Виталий Сизов.

Запрыгивая в фонтан, можно получить травмы, поскольку внутри чаши находятся струйные насадки, светильники, а также датчики уровня воды, предупредил коммунальщик. Не подходит для купания и вода — в отличие от бассейнов в фонтане вода циркулирует по замкнутой цепи, меняют ее в зависимости от габаритов сооружения от одного до четырех раз в месяц. А для предотвращения цветения и поддержания необходимого уровня кислотности в фонтанную воду добавляют различные химические элементы, поэтому для питья она также не годится, подчеркнул Сизов.

Ранее любителям купаться в фонтанах перечислили инфекции, которые там можно подхватить. Среди живущих в фонтанах бактерий — кишечная палочка, энтерококки, легионелла (возбудитель тяжелой формы пневмонии) и синегнойная палочка, провоцирующая гнойный дерматит, фолликулит и наружный отит.

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