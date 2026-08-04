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16:05, 4 августа 2026Наука и техника

НАСА оценило возможность продления срока службы МКС

НАСА сочло технически возможным продление срока службы МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

НАСА считает технически возможным продление срока службы Международной космической станции (МКС), заявила Дана Вайгел, отвечающая в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства за программу на низкой околоземной орбите. Ее слова передает ТАСС.

Вайгел заметила, что текущие планы НАСА предполагают, что служба МКС завершится в 2030 году, а еще два года потребуется для сведения станции с орбиты. «В то же время с технической точки зрения комплекс в нормальном состоянии. Его запас прочности гораздо больше. И если мы с законодательной точки зрения получим иные указания, то будем готовы подстроиться и изменить курс действий», — сказала руководитель.

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В июле гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что российская и американская стороны договорились о продлении совместной работы МКС.

В июне ТАСС сообщило, что астронавт НАСА Анил Менон на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75 восхитился тем, как Россия готовит к полету космонавтов.

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