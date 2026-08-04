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16:55, 4 августа 2026 (обновлено: 17:37, 4 августа 2026)АвтоЭксклюзив

Введение упрощенной регистрации машин в новых регионах объяснили

Автоэксперт Ракитин: Упрощение регистрации машин в новых регионах связано с правовым полем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Упрощение регистрации автомобилей в новых регионах необходимо для того, чтобы они находились в правовом поле Российской Федерации, объяснил автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Разъяснениями он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию автомобилей в новых регионах. Таким образом машины, зарегистрированные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или на Украине до 31 декабря 2025 года, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины. Также для регистрации не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и прохождение процедур оценки соответствия техническим требованиям.

«Для чего это сделано? Большое количество автомобилей в новых регионах скопилось с украинскими номерами, и, соответственно, их нужно легализовать в России, для того чтобы граждане Российской Федерации, живущие в ДНР и ЛНР, точно так же платили налоги, штрафы и были в правовом поле Российской Федерации. Здесь все очевидно и прозрачно, но опять же есть нюансы, которые, я думаю, будут решены в рабочем порядке», — высказался эксперт.

Во-первых, допустил Ракитин, после подписания закона могут появиться серые схемы для легализации угнанных машин. Однако, полагает он, такие автомобили будут вычислять компетентные органы.

Во-вторых, указал он, основная проблема заключается в том, что многие машины в новых регионах были куплены в кредит, который был оформлен в украинских банках. Эксперт предположил, что эти вопросы будут решаться в пользу покупателей, проживающих в новых регионах, так как у России нет никаких отношений с Киевом в плане взаимодействия в банковской сфере.

Ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева напомнила, что государство возмещает 50 процентов от цены полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) отдельным категориям россиян.

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