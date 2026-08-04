Выявлена скрытая причина нарушения формирования зубной эмали

CTI: Воздействие табачного дыма в раннем возрасте нарушает минерализацию зубной эмали

Воздействие табачного дыма в раннем возрасте может нарушать минерализацию зубной эмали, даже если внешне зубы выглядят нормально. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Calcified Tissue International (CTI).

Ученые провели эксперимент на новорожденных крысах, которых со второго по 28-й день жизни дважды в сутки подвергали воздействию сигаретного дыма. Затем состояние их зубов сравнили с контрольной группой с помощью микрокомпьютерной томографии, электронной микроскопии, химического анализа и тестов на твердость эмали.

Внешних дефектов, уменьшения объема или снижения твердости эмали исследователи не обнаружили. Однако под микроскопом у животных, подвергавшихся пассивному курению, выявили увеличенные промежутки между поверхностными эмалевыми призмами. Кроме того, в молярах снизилось содержание фосфора и увеличилось количество углерода, что указывает на небольшое нарушение процесса минерализации.

Воздействие дыма также замедлило набор массы тела: к концу эксперимента животные из этой группы весили в среднем почти на 11 процентов меньше.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось на крысах, поэтому его результаты нельзя напрямую переносить на детей. Тем не менее работа показывает, что табачный дым в период формирования зубов способен вызывать скрытые изменения эмали, которые невозможно заметить при обычном осмотре.

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