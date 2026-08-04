Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:08, 4 августа 2026 (обновлено: 19:16, 4 августа 2026)Наука и техника

Стало известно о работе ЗРПК «Панцирь» по дронам ВСУ из засад

«Военная мысль»: Российские ЗРПК «Панцирь» эффективно уничтожают дроны ВСУ из засад
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» эффективно уничтожают из засад в зоне специальной военной операции (СВО) дальнобойные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), Об этом говорится в опубликованной журналом «Военная мысль» статье «Особенности совершения маневра формированиями зенитных ракетных войск в условиях военного конфликта с учетом опыта специальной военной операции», написанной в соавторстве с начальником зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майором Александром Романенковым.

«Боевой опыт убедительно показал эффективность ЗРПК "Панцирь", уничтожающих из засад в зоне СВО значительное количество ударных БПЛА на маршрутах пролета к объектам в глубине страны», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В июле Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что использование беспилотных версий ЗРПК «Панцирь-С» повысит эффективность противовоздушной обороны (ПВО) против дронов.

В том же месяце Минобороны России рассказало, что Вооруженные силы России развернули на территории страны единую систему ПВО, в которую входят различные комплексы, включая «Витязь» и «Прометей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Женщина захотела выйти замуж за любовника и расправилась с мужем при помощи платья
    Россиян предупредили об удивительном начале осени
    В России с 2027 года введут ГОСТ по психологическому здоровью на работе
    Слова Залужного о шансах вступления Украины в НАТО объяснили
    Пропавший в Черногории российский музыкант был найден бездыханным
    Марокканец раскрыл причину решения попасть в Сеуту вплавь
    Стало известно о работе ЗРПК «Панцирь» по дронам ВСУ из засад
    Россиянам рекомендовали не рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе
    Отрезавшую голову дайверу лодку начали искать в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok