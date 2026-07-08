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14:32, 8 июля 2026Наука и техника

Уникальность системы ПВО России объяснили

Минобороны: В России развернули масштабную единую систему ПВО с «Панцирями» и С-500
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вооруженные силы России развернули на территории страны единую систему противовоздушной обороны (ПВО), в которую входят различные комплексы, включая «Витязь» и «Прометей». Уникальность системы объяснило Минобороны.

В сообщении напомнили, что в составе зенитных ракетных войск находятся современные комплексы ПВО С-350 «Витязь», С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». Также Вооруженные силы используют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» различных модификаций.

Ведомство подчеркнуло, что единая система ПВО обеспечивает прикрытие гражданских и военных объектов на территории России. «Ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

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