10:05, 20 марта 2026

Минобороны России передали партию «Панцирей»

«Высокоточка»: Партию ЗРПК «Панцирь-С» передали Минобороны России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

«Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передали Минобороны России партию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» в рамках государственного оборонного заказа. Об этом холдинг сообщил в Telegram.

«Боевые машины прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки», — говорится в сообщении.

Комплексы семейства «Панцирь» остаются одним из ключевых элементов системы противовоздушной обороны России. Это оружие демонстрирует высокую эффективность в условиях боевого применения. ЗРПК предназначен для прикрытия административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, дронов, ракет и других средств воздушного нападения.

«Панцирь-С» построен на четырехосном шасси КамАЗ-6560. В арсенал комплекса входит пара двуствольных пушек калибра 30 миллиметров и зенитные управляемые ракеты.

В феврале в ролике Минобороны показали ЗРПК «Панцирь-С1» с новыми ракетами ближнего перехвата ТКБ-1055 «Гвоздь». Изделия с дальностью около семи километров предназначены для поражения малоразмерных беспилотников.

