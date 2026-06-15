Исход встречи с шаровой молнией оценили

Ученый Бычков: Исход встречи человека с шаровой молнией зависит от величины ее заряда

Встреча шаровой молнии с человеком не всегда заканчивается фатально. Ее исход оценил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, каждая линейная молния способна породить шаровую. Ученый добавил, что последняя способна притянуться к человеку из-за жидкости, из которой он состоит, а также из-за своего высокого заряда.

Бычков уточнил, что исход встречи с шаровой молнией зависит от величины ее заряда и температуры. «Шаровая молния передает поражение двумя способами — зарядом и теплом. Она может ударить человека с энергией нескольких взрывчаток насмерть, а может пройти, коснувшись, и оставить ожоги и следы тока», — поделился информацией он.

Чтобы защитить себя от шаровой молнии, ученый порекомендовал стоять неподвижно, пока та не погаснет — она живет примерно 20 секунд. Помимо этого, в это время важно не взаимодействовать с техникой.

Ранее россиян призвали закрывать форточки, двери и любые щели перед грозой, чтобы обезопасить себя и свой дом от шаровой молнии.