Пленный Карин рассказал о дефиците боеприпасов в Константиновке

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом боеприпасов во время оккупации Константиновки. Об этом рассказал украинский пленный Александр Карин в беседе с ТАСС.

«Мы за все время с 21 апреля по 24 мая выстрелили всего восемь мин. И то, не видно разрывов, то прилета не видно», — поделился военнослужащий. Он подчеркнул, что прилеты были слышны, однако разрывы за ними не следовали. По его словам, со снабжением складывалась сложная ситуация.

Ранее другой пленный из ВСУ рассказал о готовности сослуживца пить мочу из-за нехватки воды.