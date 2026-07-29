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01:13, 29 июля 2026Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о дефиците боеприпасов

Пленный Карин рассказал о дефиците боеприпасов в Константиновке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом боеприпасов во время оккупации Константиновки. Об этом рассказал украинский пленный Александр Карин в беседе с ТАСС.

«Мы за все время с 21 апреля по 24 мая выстрелили всего восемь мин. И то, не видно разрывов, то прилета не видно», — поделился военнослужащий. Он подчеркнул, что прилеты были слышны, однако разрывы за ними не следовали. По его словам, со снабжением складывалась сложная ситуация.

Ранее другой пленный из ВСУ рассказал о готовности сослуживца пить мочу из-за нехватки воды.

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