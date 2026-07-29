Пленный Карин: Командование ВСУ отправляло солдат на передовую за вопросы о ротации

Вопросы от рядовых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) о ротации к командованию могли обернуться для солдат тем, что их отправят на передовую. Об этом рассказал в беседе с ТАСС украинский пленный Александр Карин, столкнувшийся с такой ситуацией.

«Нас списали, оставили. Как только мы сказали про ротацию, и нас сразу отдали с Булавы в Лавину (позывные командиров, — прим. «Ленты.ру»), это у нас была пехота», — поделился боец.

По его словам, после того, как он попал в пехоту, его отправили наблюдать за тем, сколько российских военных заходит в Константиновку. При этом при себе у него и сослуживцев был один автомат Калашникова и четыре магазина на всех.

Ранее Карин пожаловался на то, что в Константиновке ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов.