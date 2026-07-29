Банальная шутка в домовом чате обернулась для мужчины самыми неожиданными последствиями

«Лента.ру»: Мужчина пошутил в домовом чате и прослыл мастером на все руки

Пользователь Reddit с ником CarobImpossible9 рассказал, как банальная шутка в домовом чате обернулась для него самыми неожиданными последствиями. Как выяснила «Лента.ру», он прослыл среди жильцов мастером на все руки.

«Один из соседей спросил, нет ли у кого-нибудь маленькой отвертки для его кофемолки. У меня такая оказалась, поэтому я спустился вниз и помог ему затянуть открутившуюся деталь. Заняло 30 секунд. Он написал в группе благодарность за ремонт, а я в ответ пошутил, что моя ремонтная мастерская официально открыта, и я принимаю оплату в виде кофе», — рассказал автор.

Вскоре одна из соседок уточнила у него, может ли мужчина разобраться с ее постоянно мерцающей лампой. Он ответил, что пошутил про мастерскую и вообще не разбирается в электрических приборах. Потом другой жилец атаковал его просьбами починить тостер, а еще одна женщина прислала фотографию настольного вентилятора, издающего странный звук.

«К вечеру три разных человека пытались договориться о времени, когда они могли бы принести мне что-нибудь на починку. Я всем им отказал, объяснив, что буквально затянул один винт, но один из них все равно ответил: "Без проблем, когда у вас будет время". Я отключил уведомления из домового чата после того, как кто-то спросил, ремонтирую ли я также микроволновые печи», — заключил мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о своей элегантной мести соседям, постоянно задерживавшим единственный лифт в подъезде. Сам он живет на седьмом этаже, а семейство его обидчиков — на пятом.