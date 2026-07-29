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Забота о себе
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03:01, 29 июля 2026Забота о себе

Женщины рассказали о самых отвратительных открытиях в гостях у мужчин

«Лента.ру»: Женщины назвали грязный пол поводом не возвращаться в гости к мужчине
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Пользовательницы форума Reddit рассказали о самых отвратительных открытиях, сделанных в гостях у мужчин. Своими историями женщины поделились в разделе AskReddit.

По словам одной из женщин, поводом не возвращаться в гости к мужчине для нее стал экстремально грязный пол. С ней согласились и другие пользовательницы.

В тот день он пролил молоко и просто прикрыл его бумажными полотенцами, так что оно гнило на полу. Пол в его спальне был завален грязным бельем, включая старые стринги его бывшей. Затем он объяснил, что его мама «обычно приходила и убирала, но она не появлялась уже несколько недель»

Fun-Significance4650пользовательница Reddit

Еще одна обнаружила, что ее партнеру негде спать, поэтому ему приходится ночевать в одной кровати с 50-летним соседом.

Нам было по 19. Он привел меня к себе домой пообниматься, но там был его сосед по комнате. Я придумала предлог, чтобы свалить, дошла до угла и пустилась наутек

6_67пользовательница Reddit
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Другая женщина вспомнила о парне, с которым встречалась несколько недель и виделась всего три-четыре раза. Придя к нему в гости, чтобы помочь заклеить окна, она обнаружила на стене свой портрет размера А4.

На фото не было ни шеи, ни плеч, ни тела, только мое лицо. Портрет висел в рамке рядом с фотографией его пятилетнего сына. Я сохранила самообладание, заклеила окна, чмокнула его в щеку на прощание и убралась оттуда так быстро, как только смогла

Mauinfinity-0805пользовательница Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали фетиши, которые считают самыми странным и мерзкими. Многие люди рассказали, что им кажутся отталкивающими сексуальные практики, которые стали популярны в последнее время.

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