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03:52, 29 июля 2026 (обновлено: 03:58, 29 июля 2026)Мир

В ООН предупредили об угрозе одной новой эпидемии

В ООН предупредили о возможном новом всплеске эпидемии ВИЧ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Сокращение в будущем финансирования программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому всплеску эпидемии и свести на нет достигнутый за последние десятилетия прогресс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

В документе предупредили, что «без возобновления обязательств и действий мир рискует столкнуться с новым всплеском эпидемии ВИЧ». Известно, что в прошлом году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода упало на 18 процентов — более чем на 1,5 миллиарда долларов (с 8,8 миллиарда в 2024 году до 7,3 миллиарда долларов). Результат стал крупнейшим падением почти за 20 лет.

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Кроме того, уменьшение финансирования уже повлияло на программы профилактики, тестирования и лечения ВИЧ. Например, в Камеруне, Нигерии и Замбии количество людей, получивших профилактику ВИЧ, упало более чем на 50 процентов. При этом число новых случаев ВИЧ продолжает увеличиваться в 21 стране.

Ранее в Минздраве России заявили, что заболеваемость ВИЧ в стране снизилась вдвое с 2016 года. Сейчас в России насчитывается чуть более 930 тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией, уточнили в ведомстве.

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