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18:52, 3 июня 2026Россия

Раскрыто число россиян с ВИЧ-инфекцией

Минздрав: Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России насчитывается чуть более 930 тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией. Их число раскрыл заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий, передает РИА Новости.

По его данным, заболеваемость ВИЧ в стране снизилась вдвое с 2016 года. В 2025 году было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией среди россиян, что на 11 процентов меньше по сравнению с 2024 годом.

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране снижена вдвое и сведена к историческому минимуму», — сказал Плутницкий.

Ранее академик РАН Вадим Покровский заявлял, что примерно 350 тысяч россиян с вирусом иммунодефицита человека остаются без государственной терапии, так как закупка лекарств ведется только для граждан, которые состоят в федеральном регистре. По оценкам экспертов, для лечения этих граждан понадобится еще 20-25 миллиардов рублей ежегодно.

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