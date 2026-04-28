Названо число не получающих терапию ВИЧ-пациентов в России

Академик РАН Покровский: 350 тысяч россиян с ВИЧ остаются без терапии

Примерно 350 тысяч россиян с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) остаются без государственной терапии, так как закупка лекарств ведется только для граждан, которые состоят в федеральном регистре. Об этом сообщил академик РАН Вадим Покровский, его слова приводит с «Коммерсантъ».

«Нелеченые люди остаются источниками инфекции. В среднем через 11 лет у 50 процентов не получающих терапию развиваются угрожающие жизни состояния. Ежегодно от СПИДа умирают около 30 тысяч ВИЧ-инфицированных, их средний возраст — 42 года», — заявил Покровский.

Россияне, как отмечает специалист, часто не регистрируются в центрах СПИДа из-за отсутствия знаний о болезни, страха, депрессии, недоверия к госорганам и неудобного места расположения лечебных учреждений. По оценкам экспертов, для лечения этих граждан понадобится еще 20-25 миллиардов рублей ежегодно.

Согласно данным экспертной группы «Здравресурс», существует серьезное различие в статистике заболеваний Минздрава и Роспотребнадзора. Минздрав опирается на число в 882 тысячи ВИЧ-инфицированных, Роспотребнадзор — 1,23 миллиона.

Ранее стало известно, что в 2024 году уровень заболеваемости ВИЧ превысил среднероссийский показатель в 34 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировали на Чукотке, в Иркутской и Самарской областях и Алтайском крае. При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что ежегодный тренд на снижение выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в стране сохраняется.

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обязательного медобследования на выявление ВИЧ-инфекций. В частности, консультирование пациентов смогут проводить только врачи и специалисты определенной квалификации.