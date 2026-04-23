Минздрав обновил правила обязательного медобследования на выявление ВИЧ среди россиян

Минздрав обновил правила обязательного медобследования на выявление ВИЧ

Минздрав обновил правила обязательного медобследования на выявление ВИЧ-инфекций среди россиян. Они начнут действовать с 1 сентября 2026 года, передает РИА Новости.

По данным агентства, теперь консультирование пациентов смогут проводить только врачи и специалисты определенной квалификации. Речь идет о медиках со средним профессиональным образованием, которые имеют допуск к осуществлению медицинской деятельности и повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ в объеме не менее 72 часов.

Кроме того, согласно нововведениям министерства, выдать заключение о результатах обследования должны не позднее чем через десять дней после обращения.

Ранее Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства до их официальной регистрации. Речь шла о генотерапевтических препаратах, включая вакцину от рака.