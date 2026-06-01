Мастер показал видео с «худшим кошмаром парикмахера»

Стилист Джастин Пирсон из Канзас-Сити, США, назвал «худший кошмар парикмахера». Видео опубликовано на его странице в TikTok.

На размещенных кадрах видно, как одна из мастеров приподнимает волосы клиентки и показывает ее пирсинг. Так, женщина пришла в салон с украшением в ухе, расположенном в передней верхней части хряща. Известно, что данный вид прокола называется «форвард хеликс». Кроме того, у клиентки оказалось три серьги в мочке уха.

«Самый страшный кошмар любого стилиста! Зацепиться расческой за пирсинг — это так жутко. Даже не думайте, что я так не делал. [Работайте] медленно и аккуратно», — заявил автор поста.

