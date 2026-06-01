Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:41, 1 июня 2026Наука и техника

Генерал рассказал о модернизации Ил-76МД

Командующий ВТА Бенедиктов: Самолеты Ил-76МД модернизируют до уровня Ил-76МД-М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Строевые самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации (ВТА) Вооруженных сил России проходят модернизацию до уровня Ил-76МД-М. Об этом сообщил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью «Красной звезде».

«Идет процесс модернизации техники, ранее введенной в строй. Самые перспективные машины из Ил-76МД улучшаются до Ил-76МД-М», — сказал он.

Модернизированный Ил-76МД-М совершил первый полет в 2016 году, а в 2018-м первый самолет передали в войска. Он получил оптико-электронную визирную систему, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и другими объектами в оптическом и инфракрасном диапазоне. Также Ил-76МД-М оснащен спутниковой системой навигации.

Материалы по теме:
Ту-160: история создания и характеристики. Почему этот самолет актуален и сегодня?
Ту-160: история создания и характеристики.Почему этот самолет актуален и сегодня?
10 января 2025
«Не совсем то, что хотелось» Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
«Не совсем то, что хотелось»Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
12 июня 2024

В июне 2025 года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал, что обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А вызвал интерес на Ближнем Востоке и в Восточной Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

    101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

    В подмосковном городе запретили электросамокаты

    Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

    Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

    В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

    Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

    Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

    Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok