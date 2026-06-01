Генерал рассказал о модернизации Ил-76МД

Командующий ВТА Бенедиктов: Самолеты Ил-76МД модернизируют до уровня Ил-76МД-М

Строевые самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации (ВТА) Вооруженных сил России проходят модернизацию до уровня Ил-76МД-М. Об этом сообщил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью «Красной звезде».

«Идет процесс модернизации техники, ранее введенной в строй. Самые перспективные машины из Ил-76МД улучшаются до Ил-76МД-М», — сказал он.

Модернизированный Ил-76МД-М совершил первый полет в 2016 году, а в 2018-м первый самолет передали в войска. Он получил оптико-электронную визирную систему, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и другими объектами в оптическом и инфракрасном диапазоне. Также Ил-76МД-М оснащен спутниковой системой навигации.

В июне 2025 года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал, что обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А вызвал интерес на Ближнем Востоке и в Восточной Азии.