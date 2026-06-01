У ярославского «Локомотива» появился новый тренер

Дмитрий Квартальнов назначен главным тренером ярославского «Локомотива»

Дмитрий Квартальнов назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Об этом сообщается на сайте команды.

Со специалистом подписан контракт, длительность и финансовые условия которого не уточняются. «Работа над формированием тренерского штаба продолжается. Информация о его полном составе будет позднее опубликована», — говорится в заявлении «Локомотива».

Ранее ярославский клуб покинул главный тренер Боб Хартли. В мае он привел команду ко второй подряд победе в Кубке Гагарина.

Последним местом работы Квартальнова было минское «Динамо», которое он возглавлял с 2023 года. В прошлом сезоне белорусский клуб занял второе место в Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ и дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина.