18:30, 1 июня 2026Спорт

У ярославского «Локомотива» появился новый тренер

Дмитрий Квартальнов назначен главным тренером ярославского «Локомотива»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Дмитрий Квартальнов назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Об этом сообщается на сайте команды.

Со специалистом подписан контракт, длительность и финансовые условия которого не уточняются. «Работа над формированием тренерского штаба продолжается. Информация о его полном составе будет позднее опубликована», — говорится в заявлении «Локомотива».

Ранее ярославский клуб покинул главный тренер Боб Хартли. В мае он привел команду ко второй подряд победе в Кубке Гагарина.

Последним местом работы Квартальнова было минское «Динамо», которое он возглавлял с 2023 года. В прошлом сезоне белорусский клуб занял второе место в Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ и дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина.

