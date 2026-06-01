19:12, 1 июня 2026Спорт

Российский защитник перешел в клуб НХЛ

Российский защитник Антон Силаев перешел в клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилс»
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилс» подписал контракт новичка с российским защитником Антоном Силаевым. Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения составит три года. Финансовые условия контракта не уточняются.

В 2024 году «Нью-Джерси» выбрал Силаева под десятым номером драфта НХЛ. Прошлый сезон защитник провел в нижегородском «Торпедо». Он провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф в его активе 10 игр и два ассиста.

«Нью-Джерси» в минувшем регулярном чемпионате НХЛ не смог выйти в плей-офф. Команда заняла 13-е место в Восточной конференции.

