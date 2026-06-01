22:37, 1 июня 2026Мир

В одной стране высказались о возможной отмене безвизового режима с Россией

Вучич заявил, что Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Global Look Press

Сербия не планирует отменять безвизовый режим с Россией. С таким обещанием выступил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Prva.

По словам сербского лидера, такое решение не будет принято ни при каких обстоятельствах. «Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», — сказал Вучич, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Вучич допустил, что в скором времени может подать прошение об отставке. При этом он подчеркнул, что не планирует сокращать свои полномочия, как это сделал бывший лидер страны Борис Тадич.

