В одной стране высказались о возможной отмене безвизового режима с Россией

Вучич заявил, что Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией

Сербия не планирует отменять безвизовый режим с Россией. С таким обещанием выступил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Prva.

По словам сербского лидера, такое решение не будет принято ни при каких обстоятельствах. «Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», — сказал Вучич, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Вучич допустил, что в скором времени может подать прошение об отставке. При этом он подчеркнул, что не планирует сокращать свои полномочия, как это сделал бывший лидер страны Борис Тадич.