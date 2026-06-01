Желающих выступить в трейловом забеге в Литве россиян обяжут бежать под флагом Украины

23:29, 1 июня 2026Спорт

Россиян, решивших выступить в трейловом забеге в Литве, обяжут бежать под флагом Украины
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Audrey Richardson / Reuters

Организаторы забега на Куршской косе в Литве Trail Kuršių Nerija подготовили отдельные условия для желающих принять участие спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Волна».

В правилах названия обеих стран написаны с маленькой буквы, там также указывается, что россияне и белорусы не приветствуются на соревнованиях. Если спортсмены из этих стран все же хотят принять участие в забеге, им необходимо, помимо литовского ВНЖ, предоставить по запросу любые другие документы, осудить проведение СВО на Украине, бежать под украинским флагом и не претендовать на призы в случае победы.

Трейловый забег запланирован на 17 октября. Регистрация началась 1 июня и продлится до 13 сентября. На сайте соревнований доступны дистанции от детского забега до 104-километровой гонки.

Осенью прошлого года спортсменка из Литвы отказалась позировать рядом с россиянкой Дарьей Правиловой для общей фотографии на пьедестале на чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах. Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, стала победительницей в возрастной категории 35-39 лет.

