Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
2:0
1-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Баффало Сэйбрз
Сегодня
19:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 4-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 4-й тур
Словения
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 4-й тур
18:18, 13 октября 2025Спорт

Велогонщица из Литвы отказалась подниматься на пьедестал с россиянкой

Велогонщица из Литвы отказалась подниматься на пьедестал с россиянкой Правиловой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Pravilova Daria

Спортсменка из Литвы отказалась позировать рядом с россиянкой Дарьей Правиловой для общей фотографии на пьедестале на чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах. Об этом Правилова сообщила в Telegram-канале.

Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, стала победительницей в возрастной категории 35-39 лет, второе место заняла литовская спортсменка, третьей финишировала представительница Бельгии. Во время церемонии медалисткам предложили собраться вместе на верхней ступени пьедестала для фото, однако спортсменка из Литвы осталась на месте.

В мае 2023 года россиян допустили на турниры под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) в нейтральном статусе. Спортсменам разрешили выступать без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Ранее украинка Алина Комащук отказалась от фотографии с россиянкой Яной Егорян на пьедестале почета на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Она ушла с пьедестала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменит стратегический баланс». В Китае оценили новейшее оружие России. На что способен «Буревестник»?

    Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

    Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости