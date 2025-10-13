Велогонщица из Литвы отказалась подниматься на пьедестал с россиянкой

Велогонщица из Литвы отказалась подниматься на пьедестал с россиянкой Правиловой

Спортсменка из Литвы отказалась позировать рядом с россиянкой Дарьей Правиловой для общей фотографии на пьедестале на чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах. Об этом Правилова сообщила в Telegram-канале.

Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, стала победительницей в возрастной категории 35-39 лет, второе место заняла литовская спортсменка, третьей финишировала представительница Бельгии. Во время церемонии медалисткам предложили собраться вместе на верхней ступени пьедестала для фото, однако спортсменка из Литвы осталась на месте.

В мае 2023 года россиян допустили на турниры под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) в нейтральном статусе. Спортсменам разрешили выступать без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Ранее украинка Алина Комащук отказалась от фотографии с россиянкой Яной Егорян на пьедестале почета на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Она ушла с пьедестала.