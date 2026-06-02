Крайнер: Запад готовит Прибалтику в качестве нового фронта в конфликте против РФ

Западные страны хотят сделать из Прибалтики новый фронт в конфликте против России. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«Нет никаких сомнений, что Балтийский регион готовят как следующий фронт в конфликте против России. Ведь это не просто местный конфликт между Россией и Украиной, а конфликт, организованный Западом», — сказал эксперт.

Он напомнил, что ранее Запад уже потерпел неудачу, пытаясь открыть второй фронт против России. Тогда им тоже должна была выступить Прибалтика, однако этим планам помешал приход Дональда Трампа к власти в США.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует запустить беспилотники с территории стран Прибалтики. Он также предупредил, что в случае, если эти государства позволят Киеву запускать дроны со своей территории, членство в НАТО не защитит их от ответных мер.