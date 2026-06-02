Украинская ракета-перехватчик Patriot взмыла в небо, отказала и упала на Киев

На видео сняли, как украинская ракета Patriot взмыла в небо, отказала и упала на Киев

DD Geopolitics / Telegram

Находящаяся на вооружении у ВСУ ракета-перехватчик американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot отказала во время полета после запуска над Киевом и рухнула на украинскую столицу. Это сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал DD Geopolitics.

На кадрах видно, как снаряд взмывает в небо, затем меняет траекторию и падает.

«Один из перехватчиков Patriot сдался, развернулся и нанес ответный удар по Киеву», — говорится в подписи под видео.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном ночном массированном ударе по территории страны. В воздушном пространстве фиксируются беспилотники и баллистика, в части столицы после взрывов пропало электричество.