Украинская ракета-перехватчик Patriot взмыла в небо, отказала и упала на Киев

Находящаяся на вооружении у ВСУ ракета-перехватчик американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot отказала во время полета после запуска над Киевом и рухнула на украинскую столицу. Это сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал DD Geopolitics.
На кадрах видно, как снаряд взмывает в небо, затем меняет траекторию и падает.
«Один из перехватчиков Patriot сдался, развернулся и нанес ответный удар по Киеву», — говорится в подписи под видео.
1 июня президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном ночном массированном ударе по территории страны. В воздушном пространстве фиксируются беспилотники и баллистика, в части столицы после взрывов пропало электричество.