Отбывающий длительный срок член банды рассказал о поножовщине в тюрьме

Пользователь Reddit с ником Glum-Lack7349, уже 11 лет отбывающий наказание в американской тюрьме, признался, что после попадания в нее ему пришлось вступить в одну из местных банд. Он уточнил, что для многих это единственный способ выжить в суровых условиях.

«Был у нас один белый заключенный, который не был связан ни с одной группировкой. Он зачем-то зашел в камеру к одному из самых отъявленных головорезов, где его, конечно, моментально ограбили. Тогда он попросился в одиночную камеру, потому что ему оставалось сидеть два месяца. Однако там его каким-то образом встретил другой заключенный под веществами, который завалил его и несколько часов издевался над его телом», — рассказал автор.

Он уточнил, что главарь тюремной банды становится для новичка кем-то вроде второго отца. Однако в членстве в группировке есть и свои минусы. Например, можно абсолютно безвинно пострадать во время разборок, как это и произошло с автором.

«Никогда не забуду, как меня впервые ударили ножом. Я был в полном недоумении, потому что с этим мужиком мне нечего было делить. Проблема была в том, что я именно из этой банды. С самым невозмутимым лицом я спросил: "Чувак, ты серьезно меня только пырнул ножом?", после чего он ударил меня еще раз. Это случилось, пока мне делали татуировку», — заключил автор, добавив, что не планирует иметь ничего общего с преступными объединениями после освобождения.

