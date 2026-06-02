Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Отбывающий длительный срок член банды рассказал о поножовщине в тюрьме

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ANURAK PONGPATIMET / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Glum-Lack7349, уже 11 лет отбывающий наказание в американской тюрьме, признался, что после попадания в нее ему пришлось вступить в одну из местных банд. Он уточнил, что для многих это единственный способ выжить в суровых условиях.

«Был у нас один белый заключенный, который не был связан ни с одной группировкой. Он зачем-то зашел в камеру к одному из самых отъявленных головорезов, где его, конечно, моментально ограбили. Тогда он попросился в одиночную камеру, потому что ему оставалось сидеть два месяца. Однако там его каким-то образом встретил другой заключенный под веществами, который завалил его и несколько часов издевался над его телом», — рассказал автор.

Материалы по теме:
Суд вынес приговор банде Кости Большого. Членов самой жестокой группировки Москвы судили семь лет. Какие тайны открыл этот процесс?
Суд вынес приговор банде Кости Большого.Членов самой жестокой группировки Москвы судили семь лет. Какие тайны открыл этот процесс?
1 апреля 2026
«Я никогда никого не боялся» Вор в законе Япончик стал главой русской мафии в Америке. Как он держал врагов в страхе даже в тюрьме?
«Я никогда никого не боялся»Вор в законе Япончик стал главой русской мафии в Америке. Как он держал врагов в страхе даже в тюрьме?
11 апреля 2026
Российский вор в законе Тимоха стал гангстером в США и киллером в Германии. Почему попытка уйти на покой стала для него приговором?
Российский вор в законе Тимоха стал гангстером в США и киллером в Германии.Почему попытка уйти на покой стала для него приговором?
18 апреля 2026

Он уточнил, что главарь тюремной банды становится для новичка кем-то вроде второго отца. Однако в членстве в группировке есть и свои минусы. Например, можно абсолютно безвинно пострадать во время разборок, как это и произошло с автором.

«Никогда не забуду, как меня впервые ударили ножом. Я был в полном недоумении, потому что с этим мужиком мне нечего было делить. Проблема была в том, что я именно из этой банды. С самым невозмутимым лицом я спросил: "Чувак, ты серьезно меня только пырнул ножом?", после чего он ударил меня еще раз. Это случилось, пока мне делали татуировку», — заключил автор, добавив, что не планирует иметь ничего общего с преступными объединениями после освобождения.

Ранее другой заключенный раскрыл правду об ужасах американской тюрьмы. По словам молодого человека, он был удивлен в первую очередь доступностью запрещенных веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки

    В нервном срыве Зеленского из-за систем Patriot заподозрили подвох

    Украинский пленный рассказал о бегстве с позиций на такси

    Порошенко захотел заключить очередные Минские соглашения

    53-летняя Хайди Клум в прозрачном наряде прогулялась по улице ради съемки в журнале

    Россия потребовала от Парижа предоставить данные о задержании Tagor

    Microsoft отреагировала на слухи о Windows 12

    Отец 15 детей рассказал о пути на встречу с Путиным

    Отбывающий длительный срок член банды рассказал о поножовщине в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok