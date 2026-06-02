Владелец квартиры нашел в постели незнакомца с женщиной и попал под суд

В США мужчина обнаружил в своей квартире пару незнакомцев и попал в тюрьму

Житель США выстрелил в незнакомца, которого обнаружил с женщиной в своей пустующей квартире. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел 1 мая. 59-летний Тимоти Смит вместе с дочерью пришел в одну из своих пустующих квартир, при себе у него был пистолет. В спальне он нашел женщину и мужчину по имении Джастин Кинг, лежавших в постели. Между Смитом и Кингом началась словесная перепалка. По версии следствия, Смит направил оружие на Кинга и выстрелил ему в шею. Сам Смит утверждает, что выстрелил, когда Кинг сделал шаг в его сторону. При этом он признал, что мужчина был безоружен.

Кинг провел в больнице больше недели и был отключен от аппарата жизнеобеспечения 8 мая. Изначально Смиту предъявили обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами, но после смерти Кинга его переквалифицировали на более тяжкую статью. Смит находится в тюрьме, защита намерена настаивать на том, что выстрел был совершен в рамках самообороны. Адвокат потерпевшей стороны утверждает, что закон Оклахомы не позволяет применять оружие против безоружного сквоттера в пустующем доме.

