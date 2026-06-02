Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 2 июня 2026Из жизни

Владелец квартиры нашел в постели незнакомца с женщиной и попал под суд

В США мужчина обнаружил в своей квартире пару незнакомцев и попал в тюрьму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Oklahoma County Detention Center

Житель США выстрелил в незнакомца, которого обнаружил с женщиной в своей пустующей квартире. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел 1 мая. 59-летний Тимоти Смит вместе с дочерью пришел в одну из своих пустующих квартир, при себе у него был пистолет. В спальне он нашел женщину и мужчину по имении Джастин Кинг, лежавших в постели. Между Смитом и Кингом началась словесная перепалка. По версии следствия, Смит направил оружие на Кинга и выстрелил ему в шею. Сам Смит утверждает, что выстрелил, когда Кинг сделал шаг в его сторону. При этом он признал, что мужчина был безоружен.

Кинг провел в больнице больше недели и был отключен от аппарата жизнеобеспечения 8 мая. Изначально Смиту предъявили обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами, но после смерти Кинга его переквалифицировали на более тяжкую статью. Смит находится в тюрьме, защита намерена настаивать на том, что выстрел был совершен в рамках самообороны. Адвокат потерпевшей стороны утверждает, что закон Оклахомы не позволяет применять оружие против безоружного сквоттера в пустующем доме.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
Убийца-хамелеон. Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Убийца-хамелеон.Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
31 июля 2021

Ранее сообщалось, что в США семья нашла в кладовке незнакомца, живущего там несколько дней. Он ничего не украл у хозяев, кроме еды и обуви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    Шесть стран могут полностью исчезнуть из-за обрушения «ледника Судного дня»

    В США оценили сроки ремонта стартовой площадки после взрыва тяжелой ракеты

    Риски передачи Украине ИИ-технологий для дронов оценили

    Владелец квартиры нашел в постели незнакомца с женщиной и попал под суд

    Мужчинам подсказали три движения руками для гарантированного доведения женщины до оргазма

    Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки

    В нервном срыве Зеленского из-за систем Patriot заподозрили подвох

    Украинский пленный рассказал о бегстве с позиций на такси

    Порошенко захотел заключить очередные Минские соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok