В Киеве заявили о погружении украинцев в состояние острого психоза

Марина Совина
Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Украинцев погружают в состояние острого психоза разговорами о скором мире. Об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka.

Он обратил внимание на заявления высокопоставленных украинских политиков о том, что конфликт может завершиться к осени, отметив, что подобных прогнозов было немало, и все они не сбылись.

По мнению Золотарева, информационные усилия заключаются в том, чтобы обнадежить украинцев в состоянии беспросветности.

«Но это такие качели, которые могут ввергнуть общество в состояние острого психоза, когда зрада-перемога, ужас-надежда», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. Об этом сообщил глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

