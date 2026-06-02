Учительницу обвинили в оральном сексе со школьником

В Южной Калифорнии, США, 41-летнюю Саманту Уотсон задержали за совращение школьника. Об этом пишет People.

Учительницу обвинили в оральном сексе с несовершеннолетним и проникновении пальцами. Кроме того, сообщается, что Уотсон отправляла ученику материалы откровенного характера. Все это происходило в период с 2017 по 2018 год.

Женщину поместили в следственный изолятор. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Висконсин совратила и изнасиловала школьника. Перед половым актом она показала ученику порно.