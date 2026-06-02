Россиянам назвали помогающие увеличить доход навыки

HR-эксперт Лоикова: Понимание нейросетей и Excel может увеличить доход на 30–40%

Универсального рецепта для повышения дохода не существует, однако есть компетенции, востребованные у работодателей в самых разных сферах, заявила независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова. В беседе с «Лентой.ру» она отметила среди них цифровую грамотность, аналитическое мышление и умение работать с нейросетями.

«Я часто вижу, что в вакансиях требуют знание ИИ, больших языковых моделей — того же YandexGPT. Умение работать с нейросетями, правильно формировать промты и автоматизировать рутинные задачи — это уже база во многих сферах: от IT и аналитики до финансов и проектного менеджмента», — пояснила Лоикова.

Она отметила, что для офисных сотрудников хорошим подспорьем станет аналитическая грамотность. Речь идет об уверенной работе с Excel, базами данных и программами для визуализации. Умение собирать, обрабатывать и превращать данные в полезные для бизнеса решения способно увеличить заработок гуманитариев, социологов и маркетологов на 30–40 процентов. Также ценятся базовые навыки программирования: они помогают грамотно ставить задачи разработчикам и автоматизировать процессы.

Среди «мягких» навыков HR выделила адаптивность, эмоциональный интеллект и умение выстраивать коммуникации в цифровой среде. Работодатели все чаще обращают внимание на способность сотрудника самостоятельно управлять временем и давать результат в условиях неопределенности, отметила она.

«Самый важный навык, за который сейчас платят, — это умение эффективно решать задачи в условиях высокой неопределенности. Мы и дальше будем жить в таком режиме», — добавила Лоикова.

Отдельно она упомянула продуктовое мышление и управление проектами. Ценится умение видеть задачу не только через призму своего участка работы, а через ценность для конечного пользователя. Глубокое понимание бизнес-процессов и отраслевой специфики остается стабильным требованием для роста дохода, заключила специалист.

Ранее основатель HR-агентства «Команда и точка» Юлия Степанова назвала способы не попасть под сокращение на работе. В первую очередь эксперт рекомендовала оцифровать свой вклад. Эйчар призналась, что получает тысячи резюме, в которых люди, проработавшие в компании много лет, пишут: «развитие продукта, анализ целевой аудитории», а на собеседовании многие говорят: «не знаю, как объяснить, что я делал конкретно, функционал был широкий, и цифр никаких нет».