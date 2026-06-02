Песков высказался о поручениях Путина после совещания по теракту в Старобельске

Песков: Путин уже дал военным все поручения в связи с атакой ВСУ на Старобельск

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам совещания, посвященного теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Он заявил, что новых распоряжений не последовало, так как российский лидер уже дал указания ВС России ранее, передает ТАСС.

«Поручения даны ранее», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, из-за удара пострадали более 30 человек. Владимир Путин заявил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны России представить предложения по ответу на удары противника.

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.